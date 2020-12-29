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林熙蕾投訴老公做「攝石人」

2020-12-29 列印
■林熙蕾老公突然加入拍照，被笑「photobomber」。
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　　林熙蕾與舒淇、馮德倫夫婦感情要好，經常聚會，早前感恩節食火雞大餐慶祝；聖誕節他們又再相約度佳節。林熙蕾昨日在社交網貼相分享歡樂時刻，頭兩張相是她與舒淇、馮德倫戴上聖誕帽合照，舒淇單眼又嘟嘴撒嬌，好開心。不過第三張相，林熙蕾老公突然在身後「攝」入鏡合照，林熙蕾搞笑地指老公是「photobomber」，亂入破壞相片美感，留言：「原本美好的畫面突然被破壞了！」

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