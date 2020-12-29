林熙蕾投訴老公做「攝石人」
豐澤樓污水驗出病毒 「零個案」仍須強檢令
港大團隊在早前爆發多宗新冠肺炎的黃大仙彩雲邨明麗樓及鄰近兩幢樓宇進行污水監測，發現沒有出現個案的豐澤樓，五天內有四個污水樣本驗出新冠病毒。因擔心豐澤樓有無症狀感染個案，政府要求曾於本月十五日至二十八日...
2020-12-29
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中國駐英大使劉曉明將離任 由鄭澤光接任
外媒指中國駐英大使劉曉明將離任，而其職務將由外交部副部長鄭澤光接任。目前駐英大使劉曉明未就事件發表回應，中國駐英大使館暫時未有就事件進行新發佈。現年六十四歲的劉曉明自二○一○年起擔任駐英大使，迄今已任職近十年時間，與大部份大使任期只有僅四年為長。 有分析指出，劉曉明經歷了中英關係最好的時期之一，不過隨著中英關係急轉直下，劉曉明亦曾強烈批評英國禁用華為的決定，並多次否認新疆維吾爾族人被強迫勞動，又指責英國政府對港發表不負責任言論。
2020-12-29
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美「百人會」創始人 楊雪蘭病逝享年85歲
著名的美籍華人組織「百人會」創始人楊雪蘭（Shirley Young），上周六晚因乳癌於紐約曼克頓病逝，終年八十五歲。 美籍華人組織「百人會」是楊雪蘭與貝聿銘、馬友友等知名美籍華人於一九九〇年創辦，而楊雪蘭更擔任首任會長。 楊雪蘭是美國著名的華裔企業家、社會活動活躍人士，曾任美中文化協會主席，並於一九八八年至二〇〇〇年擔任美國通用汽車公司全球副總裁，引領標域（Buick）汽車進駐中國市場。 她的兒子薛兆一形容，母親是一位真正的開拓者，在引進通用標域進入中國市場方面，發揮了重要的影響力。 據悉，楊雪蘭長久以來專注於教育和文化事業，先後擔任因特洛肯藝術學院董事以及多所著名學院的...
2020-12-29
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眺望綠樹翠巒 加州花園中空大廳閒逸舒適
元朗加州花園被綠樹林蔭環繞，位置自成一隅，是次走訪一座洋房，3套房設計，面積1387方呎，中空廳設計，房間以粉色為主，顯得舒適閒逸。此外，大屋設有花園及天台，方便住戶享受日光浴及欣賞附近翠綠山林景。 ...
2020-12-29
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英歐達成協議 利好市場氣氛 特簽署紓困法案 美股三指破頂
美國總統特朗普簽署針對新冠疫情的紓困法案，加上英國與歐盟達成脫歐貿易協議，在兩項利好消息支持下，外圍股市普遍向上。美股三大指數在聖誕假後復市齊齊破頂。杜指早段曾升315點，報30515點；標普500指...
2020-12-29
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後備王卡雲尼唞足 奇兵獵疲狼
狼隊周日英超主場對熱刺甫開賽即失守，全場狂攻於末段逼和1:1，領隊紐奴矢言球員耗力甚多，今晚聯賽快車匆匆作客曼聯體能輸蝕。相反周六拆禮物日出戰的紅魔有多一天休息時間，加上射手卡雲尼近期每次後備出場都有好表現，今仗勢再做奇兵，主勝穩開。 (Now621台周三凌晨4:00直播) 當地時間周日晚上，狼隊才地頭出戰熱刺，在開賽一分鐘即失守下，他們苦戰至八十六分鐘才由守將路曼沙斯建功逼和熱刺，主帥紐奴矢言：「球隊體能消耗多，是一場苦戰。」該隊事隔四十八小時又要在今晚造訪紅魔，舟車勞頓下體能未必能及時恢復，加上他們近五仗聯賽只有一勝一和三負，勢難在奧脫福搶分而回。 相反，紅魔周六作客與...
2020-12-29
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香甜繽紛 佳節特飲
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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踢走子瑜 壓[email protected] 19歲超模Yael靚絕全球
美國電影網站TC Candler昨日公佈網民本年度票選「全球百大美女美男排行榜」賽果，去年亞軍、現年19歲的以色列超模Yael Shelbia，成功踢走去年冠軍、TWICE成員周子瑜奪冠！而人氣鼎盛的...
2020-12-29
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社論——掘到寶照剷 官員欠救古蹟意識
深水埗區昨天爆出新聞，有晨運客個多月前發現水務署正清拆的主教山配水庫食水減壓缸，地底埋藏一個古羅馬式建築，有逾百條麻石柱、紅磚拱門，喉管刻上「1909」，反映水務署掘到寶，卻不懂珍惜，疑未有即時停工，有市民看不過眼，聯同區議員披露事件，引起公眾關注，清拆工程才被煞停。現在就要展開補救行動，交古蹟辦跟進，不要無端端破壞珍貴歷史建築遺址。 事件始末，是水務署今年五月發現建於一九三○年、現已棄用的減壓缸有裂痕，於是通知區議會將展開清拆，然後交地政署研究該地段的日後用途，誰知工程做到十二月，就發現深藏減壓缸下「別有洞天」，是一個罕見的羅馬拱柱大空間。問題來了，為何由市民發聲，當局才...
2020-12-29
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馬場浮世繪——蘇銘倫獲准褪遲一次停賽
蘇銘倫於十二月二十日登場即兩捷，然而尾場策「極速王」犯規被罰停賽兩天，小組按他原先要求，將刑期押後至一月十日、十三日的兩次賽事執行，然而蘇銘倫日前申請再改刑期，希望可於一月十日的沙田賽事披甲，將順延至一月十三日、十七日的兩次賽事才服刑，並已獲馬會批准。連同稍後策「戰熊三千」的兩日刑期，蘇銘倫將會於一月十三日、一月十七日、二月三日、二月六日缺陣四次賽事。 馬場浮世繪
2020-12-29
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