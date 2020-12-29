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莊韻澄晒肚被網民估陀女

2020-12-29 列印
■莊韻澄露腰晒凸肚照。
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　　莊韻澄（前名莊端兒，Xenia）上月閃嫁男友兼經理人呂成忠（Joe），相隔一個月，Xenia社交網貼出超聲波圖兼側身輕微凸肚照，公佈懷孕喜訊。現時懷孕四個月的Xenia在社交網大晒孕肚照，相中的她身穿露腰裝晒大肚，更留言叫大家估下BB性別。她說：「肚子大了一點點，大家猜猜男定女？現階段還沒有為BB準備好，要努力搜尋資料，外出逛逛。」有不少網民留言覺得Xenia肚圓圓，估計是陀B女。

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