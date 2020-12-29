莊韻澄晒肚被網民估陀女

深水埗區昨天爆出新聞，有晨運客個多月前發現水務署正清拆的主教山配水庫食水減壓缸，地底埋藏一個古羅馬式建築，有逾百條麻石柱、紅磚拱門，喉管刻上「1909」，反映水務署掘到寶，卻不懂珍惜，疑未有即時停工，有市民看不過眼，聯同區議員披露事件，引起公眾關注，清拆工程才被煞停。現在就要展開補救行動，交古蹟辦跟進，不要無端端破壞珍貴歷史建築遺址。 事件始末，是水務署今年五月發現建於一九三○年、現已棄用的減壓缸有裂痕，於是通知區議會將展開清拆，然後交地政署研究該地段的日後用途，誰知工程做到十二月，就發現深藏減壓缸下「別有洞天」，是一個罕見的羅馬拱柱大空間。問題來了，為何由市民發聲，當局才...

2020-12-29