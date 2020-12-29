美國電影網站TC Candler昨日公佈網民本年度票選「全球百大美女美男排行榜」賽果，去年亞軍、現年19歲的以色列超模Yael Shelbia，成功踢走去年冠軍、TWICE成員周子瑜奪冠！而人氣鼎盛的BLACKPINK成員Lisa，則位居亞軍！







「全球百大美女美男排行榜」多年來被韓星佔據前列位置，TWICE成員周子瑜去年獲冠軍，After School成員NaNa曾兩度奪冠。昨日公佈的本年度排行榜，「百大美女」榜首為超模Yael Shelbia，現年19歲的她在社交網中轉載大會圖片報喜，並留言感謝投她一票的網民。



冒險回以國服兵役



來自以色列的Yael今年年中，在疫情下冒險飛回以國服義務兵役，卻鬧出富家男友Brandon Korff違反該國隔離措施，密會Yael致他被以國驅逐出境！而Yael愛在社交網分享靚相派福利外，亦有貼出揸長槍的軍Look！



「百大美女」亞軍則是爆紅韓團BLACKPINK的泰籍成員Lisa，Lisa去年已位列季軍，今年成功升一級，其餘隊友均為50名內！季軍則為澳洲15歲模特兒Meika Woollard。



去年冠軍、TWICE成員子瑜今年跌到殿軍，曾兩度獲冠軍的NaNa今年是第8位；內地女星周冬雨及迪麗熱巴分別獲第27及第39位。



PewDiePie榮膺全球最靚仔



「百大美男」方面，紅爆全球的防彈少年團（BTS）今年爆冷未有成員奪冠，冠軍為31歲YouTuber、瑞典型男PewDiePie（Felix Kjellberg），BTS成員V獲亞軍，季軍則是「雷神」基斯咸士禾夫。BTS成員田柾國去年封冠，今年跌至殿軍，而第56位為GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）。



圖：網上及資料圖片