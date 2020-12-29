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﻿收視拋離《造星III》總決賽 《衝上雲霄大選》吸逾120萬觀眾

2020-12-29 列印
■《衝上雲霄大選》參賽者雲集機師及空姐空少。
■《造星III》總決賽約有40萬觀眾。
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　　無線於上周六舉行《衝上雲霄大選》，與ViuTV話題選秀真人騷《全民造星III》總決賽對撼，兩節目收視成績昨日出爐，《衝》平均收視18.6點，《造星III》總決賽則平均只有收視6.2點，被《衝》遠遠拋離。

　　《造星III》開播以來製造不少話題，十強誕生戰令該節目成為城中熱話，上周六的總決賽對追《星》族來說可謂萬眾期待，而無線同夜舉行雲集空姐空少和機師參賽者的《衝》，將收視點換算成觀眾人數後，獲約121萬觀眾收看，而《造星III》總決賽則有約40萬觀眾。
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