﻿傾訴造星心路 林二汶籲珍惜香港樂壇

《全民造星III》總決賽已圓滿落幕，擔任參賽者導師的林二汶前晚發長文講述參與《造星III》半年，「薪火承傳」的心路，「半年的旅程終於完滿結束，雖說是半年，也是我的半生。」



二汶稱自己教參賽者的都是來自她的老師，包括：黃耀明、監製于逸堯和道家老師，她亦感謝梁祖堯、彭秀慧、花姐、參賽者及台前幕後。二汶感謝收看觀眾道：「但願大家繼續珍惜香港樂壇，觀眾跟我們一起走的路，但願，還不夠遠。」另外，小肥日前開Live分享觀看《造星III》賽後感受，指CY（陳澤言）有「on cow嘅親和力」，惹來部份網民不滿，小肥其後澄清自己喜歡CY，並讚他「唱得」。



