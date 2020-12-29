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﻿《神奇女俠》落實拍第三集

2020-12-29 列印
■姬嘉鐸上載了試新造型的照片。
■《神奇女俠》將開拍第三集，姬嘉鐸與導演Patty再度合作。
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　　DC漫畫電影《神奇女俠1984》於美國時間聖誕節當日於北美上映，同時亦於收費串流平台HBO Max上映，一度引來爭議。受疫情影響，美國的戲院只開放了約三分之一，外界估計票房會大受影響，但最終《神奇女俠1984》於當地開畫三天收1,670萬美元（約1.3億港元），較預期更高！

　　雖然與三年前上映的《神奇女俠》開畫收約7.8億港元相差甚遠，但在疫情下已是十分好的成績。華納電影即宣佈《神奇女俠》會再添食，拍攝第三部電影，並且再由姬嘉鐸與女導演Patty Jenkins再度合作，姬嘉鐸亦於社交網上載了試神奇女俠造型的新照片。
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