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廣州商演走音 ﻿栢芝﻿﻿笑談啪藥開聲﻿

2020-12-30 列印
■栢芝獻唱首本名曲。
■栢芝昨於社交網分享開聲秘方。
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　　張栢芝日前到廣州出席商演，獻唱兩曲酬勞被指有近百萬人民幣，當日臨場演出卻失聲兼走音！圖：網上圖片

　　張栢芝日前在廣州的商演活動中，獻唱首本名曲《星語心願》等兩曲，甫出場即先向觀眾致歉，稱沒綵排過但會盡力，望體諒她失聲，唱《星》曲時栢芝聲沙沙、走音兼入錯拍子。

　　栢芝走音片段昨於網上瘋傳後，如常更新社交網貼出多段短片，當中有行色匆匆搭飛機情況，又開腔暢談「開聲靈藥」及笑談狂食後要減肥，並稱已解決失聲問題。

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