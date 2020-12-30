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山本彩加決心轉行做護士

2020-12-30 列印
■山本彩加前日宣佈將退出娛圈。 網上圖片
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　　現年18歲的日本女團NMB48成員山本彩加，前日在劇場騷突然宣佈畢業離隊兼退出娛圈！16年出道的山本武功高強，擁空手道黑帶資格，向來被看好是該團上位主將，她表示是在新冠肺炎疫情下決心轉行，期望學有所成擔任護士，幫助病人對抗病魔！

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