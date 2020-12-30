山本彩加決心轉行做護士
政府擴大檢測範圍 一廈兩確診 全幢居民即須強檢
本港新冠肺炎疫情下降速度較慢，政府昨日宣佈擴大強制檢測範圍，若同一幢大廈過去兩周內錄得兩宗沒有關聯的確診，該廈居民就要接受強制檢測。有專家認為新規定的方向正確，但促當局要確保有足夠人手跟進個案，否則只...
2020-12-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
寒流吹襲多地現雨雪 黃河冰封
寒流由華北向華南侵襲，並橫掃中台，內地中央氣象台周二早發佈寒潮橙色預警及大雪預報。多地出現雨雪及大雪情況，北京周二最低氣溫為零下十三度。寒流更影響華南及台灣地區，據台中央氣象局表示，台灣周三至周四氣溫...
2020-12-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
向國會施壓阻確認拜登當選 特朗普號召支持者齊集華盛頓
美國總統特朗普仍然未認輸，他敦促支持者於一月六日齊集華盛頓，向國會施壓「要求不要確認拜登勝選」，預期將有以萬計的支持者響應。外界憂慮會引起混亂及衝突。候任總統拜登周一就點名批評美國國防部，為交接「架設...
2020-12-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
望東南闊海景 玫瑰園高曠寬敞方正廳堂
大潭的白筆山三面環海，早已發展成低密度豪宅地段，其中玫瑰園位於白筆山山頂，全盤僅16間大屋，今次的大宅，實用面積逾3300方呎，向東南，擁有4間套房，屋主斥千萬豪裝。由於屋苑地勢高，享有更廣闊海景。 ...
2020-12-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「泵水」帶挈港股反彈 美股反覆 三指創新高後回落
美國眾議院通過把每人發放現金上調至2000美元，美股三大指數早段齊創新高。杜指曾見30588點，升96點或0.32%；標普500指數早段報3742點，漲7點或0.2%；納指則報12883點，升78點或...
2020-12-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
施蒙尼爆「基」穩字當頭 馬體僅熟格
基達菲教練波達拿斯及馬德里體育會教練施蒙尼，兩人理念同樣以防守為先，惟前者六次挑戰施蒙尼全敗，坦承自己未夠班。今晚西甲波達拿斯率隊造訪牀單軍團凶多吉少，不妨博後者如上季對賽般小勝，敲讓球主客和讓一球「和」。（Now632台周四凌晨02:15直播） 本輪前西甲排十二位的基達菲，十四輪失十五球並列群雄第五少，波達拿斯防守部署可見一斑，跟僅失五球的施蒙尼同屬穩字派，有傳牀單軍團現已視前者為施蒙尼的接班人。然而，此子六次領軍挑戰施蒙尼全敗，坦言自覺未夠班：「現在我未有資格接替施蒙尼掌馬體會。」 基達菲守穩攻弱 兩隊最大分野是攻力，基達菲西甲僅入十二球並列群雄第二少，相反馬體會入二十...
2020-12-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
6級防震 X-S10 輕便無反
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
唔怕中招 老臨推撞群戲主動「加碼」 馬德鐘笑言 冇唞氣唔使驚
本港新冠肺炎累計8千多宗確診個案，141人死亡（截至29/12），去到第四波疫情非常嚴峻，近月多日過百宗確診，最近至回落雙位數，但有大量源頭不明個案，人人自危。不過，視帝「馬神」馬德鐘為工作豁出去，喺...
2020-12-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——險殺古蹟 官員疏忽要問責
深水埗主教山地底埋藏一個古色古香的蓄水池，水務署卻沒有翻查文獻記錄，未有「驗明正身」，就草草提出清拆建議；而一度被諮詢的古蹟辦事處，也只相信水務署交來的文件，以為須拆的只是一個破裂大水缸，沒派人實地勘察，矇查查地接受清拆建議。事件反映兩個部門缺乏足夠的保育歷史建築物意識，差一點毀了珍貴的古蹟文物。 昨天水務署官員的解釋，反映署方人員涉敷衍失責，只急於清拆破裂的水缸，但明知底下有黑漆的大空間，為何不查明究竟？最低限度翻查歷史檔案，必定有所發現，或派人員入內了解，拍攝照片，供古蹟辦判斷，但以上基本工作都付諸厥如，令人失望。古蹟辦亦承認只靠文件溝通，欠缺敏感度，說法令人驚訝，作為...
2020-12-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——友運拍檔從化違例沈集成罰款
受薪董事小組昨天審議了「友運拍檔」在從化的操練事件，馬兒自本月十日至十九日期間，在從化馬場全天候小跑道進行操練，違反馬會獸醫事務部門基於其左前腿肌腱毛病，而對牠實施的操練限制。 小組聽取了沈集成、其沙田副練馬師司徒柏雄及和從化副練陳嘉宇，以及從化高級獸醫蕭天兒醫生的證供，沈集成被裁定違反賽事規例第50（2）條，未能履行管理馬房運作的責任，決定判沈集成罰款兩萬元。 馬場浮世繪
2020-12-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6