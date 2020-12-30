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98歲法國時裝大師Pierre Cardin逝世

2020-12-30 列印
■Pierre Cardin離世，其設計創意深受讚賞。
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　　法國知名時裝設計大師Pierre Cardin昨日於巴黎西諾伊利一間醫院逝世，終年98歲，據知死訊由其家屬向法新社透露。

　　Pierre Cardin於1922年在意大利出生，孩童年代便移居法國，他的設計風格以前衞聞名，其創意更深受推崇，他設計的作品除了時裝服飾外，還包括家俱、室內設計及日常用品，甚至連汽車都有涉獵。Pierre Cardin於1946年曾效力Dior，在1950年自立門戶，創立同名品牌，曾經三度獲得法國時裝界最高榮譽「金頂針獎」，在當時女性主導的時裝界下，開始推動高級男裝發展。

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