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Alexander Wang遭男模指控性騷擾

2020-12-30 列印
■Alexander Wang被爆曾向男模毛手毛腳。
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　　美籍華裔設計師Alexander Wang（王大仁）昨日被指控性騷擾男模或跨性別模特兒。男模Owen Mooney在社交網稱2017年在紐約夜店被Alexander抓下體，他當時因震驚而嚇呆。有時裝界網站亦轉發Owen的爆料片段，並留言︰「Alexander Wang是一位性捕獵者。」社交網更公開多位男性或跨性別模特兒都曾遭Alexander性騷擾，甚至性侵。另有幾位男模指曾被落藥或灌醉；亦有跨性別模特兒被他大力揑胸；Alexander方面暫未對性侵事件回應。



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