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雷有輝疫後有場地即開騷

2020-12-30 列印
■雷有輝和J.Arie參與網上直播音樂會。
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　　原定3月舉行的音樂劇《歡迎回到：光輝歲月》因疫情四度延期，有份演出的雷有輝和J.Arie前晚特別舉行網上直播音樂會。雷有輝笑稱是不幸中的大幸，因主辦方表明疫情一過，場地再開放就會開騷。

　　同場的J.Arie不忿早前推出的新歌MV被網絡公司界定為18禁，導致不能賣廣告，因此她會分散投資，往後會拍一些性話題片放上網，第一集已找了MastaMic合作，她更笑言：「找了一間性商店拍攝，（怕不怕被封性女？）沒所謂。」

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