﻿唔怕中招 老臨推撞群戲主動「加碼」 馬德鐘笑言 冇唞氣唔使驚

本港新冠肺炎累計8千多宗確診個案，141人死亡（截至29/12），去到第四波疫情非常嚴峻，近月多日過百宗確診，最近至回落雙位數，但有大量源頭不明個案，人人自危。不過，視帝「馬神」馬德鐘為工作豁出去，喺疫情下，他跟唐詩詠喺一間酒店宴會廳為TVB新劇《我家無難事》拍一場大堆頭戲，劇情講兩人畀20幾個「記者」邊叫喊邊圍住，拍劇當然冇戴罩，「馬神」為求效果更逼真，提出加入肢體推撞動作，手口並用去救妻，同老臨密切接觸，非常勇敢！



王心慰監製的新劇《我家無難事》主角馬德鐘及唐詩詠都係TVB大紅人，期間分別孭劇如《飛虎之壯志英雄》及《白色強人II》喺身，檔期相當緊張，就算疫情肆虐，拍攝都唔可以甩期，台前幕後惟有加強防疫，工作人員除咗戴口罩，食飯更要保持距離，連唐詩詠恰眼瞓都會遠離人群，坐埋一邊。



「馬神」飛虎上身護詩詠



當日場口講馬德鐘及唐詩詠被屈，喺記者會中被爆黑材料，因而被大批扮演記者嘅臨時演員包圍追訪，同場仲有好多「Fans」及「嘉賓」。而「馬神」為咗救妻，撲上前拖住老婆唐詩詠衝出重圍。排戲時「馬神」向導演提出唔少意見，尤其畫面上，覺得冇可能齋talk，要出手推開及撞開阻頭阻勢嘅記者，奮力咁去保護老婆離場先夠合情合理，他仲搞笑話：「諗唔到呢套小品喜劇，都拍到好似《飛虎》咁！」隨即惹來全場大笑。而一Roll機，「馬神」即嚟料，好勇猛咁推開及起腳踢開幾個「記者」，直至去到詩詠身邊時，兩人一度被「記者」的口水淹沒，最後「馬神」用西裝褸包住詩詠個頭，再護住身穿5吋高踭鞋嘅詩詠拔足狂奔，火速逃離現場。



詩詠半年嚟只見幾個朋友



事後問到「馬神」及詩詠跟一大班臨時演員近距離拍攝驚唔驚？前者語帶輕鬆搞Gag說：「我冇呼吸，所以唔怕！」相反詩詠就緊張好多，即答：「驚㗎！好彩有件褸擋住（飛沬）！」馬德鐘補充：「其實開工冇法子，真係避唔到咁多，拍《壯志英雄》多動作場面仲驚呀，大家惟有喺日常生活自律啲，唔使開工，平時少啲出街。」詩詠認為最重要係個人衞生問題：「呢半年嚟，我約嚟約去都係嗰幾個朋友，平均個幾月先見一次面，就連跑步都唔約伴，盡量一個人跑。」



採訪：方騫平 攝影：張詠森



