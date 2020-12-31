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祖兒克勤演出大灣區跨年晚會

2020-12-31 列印
■容祖兒與李克勤獲邀亮相大灣區的跨年晚會。資料圖片
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　　內地多個電視台今晚除夕夜播放跨年綜藝晚會迎接2021年，多位香港巨星均獲邀參與演出，其中容祖兒、李克勤、鍾鎮濤、溫兆倫、李治廷、周筆暢、張韶涵、鄭希怡及呂良偉等將演出中央電視台的《2021新年音樂會——揚帆遠航大灣區》除夕晚會。

　　據知容祖兒將與周筆暢等合唱《共同家園》，而影后惠英紅、杜德偉、鄭希怡與劉愷威演唱《堅信愛會贏》，至於呂良偉則與廣州粵劇名家曾小敏演唱粵劇戲曲《每一個春天》。

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