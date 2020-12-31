謝東閔自詡廚藝勝過女友

今天是大除夕，是一連數天長假的開始，衞生防護中心再次勸喻公眾，新冠肺炎疫情未退，人多聚會屬高危行為，會大大增加病毒交叉感染的風險。相同的呼籲，亦在一周多前的聖誕節發出，結果仍然有人不理，參與人多派對，導致新確診個案出現，不但個人健康受影響，在針對大廈的新強制檢測下，亦會連累家人與同廈的街坊。 政府為加強抗疫，日前擴大強制檢測的範圍，只要一座大廈有兩個或以上的單位出現無關連確診個案，就強制大廈的居民必須接受強檢。至昨日為止，共有四十二座列入強檢名單之內，由於準則比之前大為收緊，成為強檢大廈的機會大增，任何人不想受強檢影響正常生活，就要加強自律，除了保持個人衞生，最重要是與別人...

2020-12-31