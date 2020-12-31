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謝東閔自詡廚藝勝過女友

2020-12-31 列印
■謝東閔與謝嘉怡重演《鐵達尼號》經典甫士。
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　　無線昨為明珠台《明珠930》電影院舉行記者會，謝東閔與謝嘉怡以《鐵達尼號》主角造型亮相。謝嘉怡透露原定父母將於下月9日回港，因防疫政策關係計劃已擱置。談到可會怕農曆新年感到孤獨？她笑笑說：「唔會，日日都要開工。」

　　此外，《衝上雲霄大選》才藝大獎得主楊銘熙自爆跟謝東閔的女友朱智賢在航空公司同期受訓，謝東閔表示楊參選期間的確有問朱朱意見，亦希望未來於演藝工作上能夠合作。謝東閔透露最近愛上研究廚藝，笑言廚藝比女友稍勝。

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