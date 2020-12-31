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李孝利牀單造晚裝 劉在石重奪演藝大獎

2020-12-31 列印
■李孝利性感登場致謝辭。
■劉在石亦有悼念已故諧星朴智宣。
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　　韓國「MBC演藝大賞」前晚舉行頒獎禮，出席者嚴守防疫措施。劉在石憑《玩甚麼好呢？》，相隔4年再奪最高榮譽「演藝大獎」。獲優秀獎的李孝利身在濟州島家中發表得獎感受，更自爆身上的性感晚裝戰衣，其實是由牀單縫製而成！

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