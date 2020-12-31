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﻿娶圈外女友 46歲草彅剛閃婚

2020-12-31 列印
■草彅剛甚痛錫愛犬。
■草彅剛在16年被攝得與索女撐枱腳。
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        已解散的尊尼事務所王牌組合SMAP成員草彅剛，昨日突然宣佈與圈外女友閃婚！

        現年46歲的草彅剛昨透過事務所發表聲明宣佈婚訊，指新冠疫情在全球肆虐，在疫境中「讓我們公佈草彅剛在今日12月30日提交結婚申請」，女方並非演藝圈中人，不便接受採訪，又指草彅的太太未懷孕，而草彅選在昨日註冊，是因為昨日是愛犬Kurumi的4歲生日！

　　已離開尊尼、在社交網及短片頻道甚活躍的草彅表示將繼續演藝工作，眾多粉絲及「新地圖」隊友香取慎吾和稻垣吾郎均送上祝福！

圖：網上圖片
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