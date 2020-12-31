﻿停Job半年 借十幾萬玩《造星III》 陳葦璇公開搲撈還債

熱爆的《全民造星III》上周六總決賽順利結束，一直被睇高一線冠軍在望的陳葦璇，最終只得亞軍，不過自言唔算有觀眾緣的她，覺得觀眾票選排行第三名 ，已經好滿意成績。其實葦璇15年參加選拔賽加入女團As One出道，到17年單飛，人氣遠遠唔夠參加《造星III》，ig的follower更由6萬4千激增至近10萬。不過葦璇賺到人氣，荷包反而乾塘，節目冇演出費外，她自爆忙比賽半年搞到零收入，仲要自資請dancer、訂造服裝同搵造型師等等，瓣瓣都係錢，好彩經理人公司墊支6位數，攞完獎仍要還負債的葦璇，唯有公開搲撈，已有幾個工作接洽中的她，更定下目標，「希望一個月還得晒啦！」



對於今次賽果，葦璇相當滿意，因自評觀眾緣不及其他參賽者，「今次因為有民選，民選我係第3嘛！我已經好滿意。我係冇信心（民選），因為我見Cloud（雲浩影）、Ben（趙祥誠）、ANSONBEAN（陳毅燊）佢哋全部都係大家好喜愛嘅性格，都係比較親和力，可能我一向形象比較cool。」其實葦璇的觀眾緣，靠《造星III》入屋程度已幫她儲埋唔少，ig的follower暴升3萬5千個，仲收到不少人DM她讚她唱跳好睇，當然最直接是畀fans認得，「好surprise，啱啱同經理人食飯，餐廳有個媽媽級嘅食客叫我『葦璇』，真係好幸福，原來o依家電視仲有咁多人鍾意睇！」



葦璇比賽期間一直表演出色，但亦有部份負評出現，首先網友認為25歲的她表現老積，特別在總決賽演唱林憶蓮的《願》，更慘評似演出《流行經典５０年》，身經百戰的她卻答得輕鬆，「我個樣係生成咁嘛！其實我細細個已經係咁嘅樣啦！哈哈！18歲已經畀人話似25歲。而我覺得好有幸唱到《願》咁經典嘅歌，同埋係搵咗Travis（參賽者）重新編曲。點解要揀首咁難嘅歌嚟唱，田為首歌意義等同於《全民造星III》『最尾一幕，還未閉幕，最濶的路在塵世遠方』就算呢個節目完咗，我哋仲有好遠嘅路要行。」不過她笑言有在打扮上下功夫減齡，譬如這天專登留了額前的蔭。



不介意被評腿粗



至於葦璇因經常穿bodysuit表演而被網友狠批長期冇褲着，亦被指雙腳線條未夠吸引，她亦完全不介意，「我自己好鍾意歐美裝，好期待可以有一日可以有個紅館咁大嘅舞台可以承托到咁爆嘅裝，睇外國嘅歌手Lady Gaga、Beyoncé、Jennifer Lopez，甚至係蔡依林同（容）祖兒喺演唱會，10套有5套都係呢啲cut，我自己想試囉！今次有咁大嘅舞台，就做自己最鍾意做嘅嘢，o依家唔試唔知幾時可以做呢樣嘢！至於我條腿不嬲都係運動員腿嚟，如果大家有睇我以前啲片條腿仲粗，我對o依家條腿都幾滿意。我唔強求觀眾全部外形都鍾意，但係我覺得嗰套衫係好靚嘅。」



不過原來這些演唱會級表演效果，比賽期間零收入的葦璇，自爆要向公司借錢6位數才能完成夢想，「盡量慳啲使囉！你睇吓我都自己煮嘢食，呢個比賽開頭唔係用好多（錢），係20強唱《Born This Way 》同埋決賽嗰晚《Get Right 》要請Dancer，主要都係人手上，styling都有用咗啲錢，戰衣都要幾千蚊！Alina（李靜蓮）話嗰件都要幾千（差不多一萬）嘩！佢真係有錢！（佢話用晒身家）問Stanley 攞，哈哈！」由於靠公司墊支，她坦承要努力接工作，「我嘅心願，終有一日會如願，就係搵多啲job。已經有幾個報緊價，廣告之類，大家可以再幫多啲，真係要靠你哋，我搞唔掂呀！我希望一個月還得晒！」不過問到如果這10多萬，當交學費又抵唔抵呢？葦璇好肯定話：「抵！同埋緣份呢樣嘢，係用錢買唔到！」



撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致



髮型：Larry Ho @ Aveda IL COLPO



化妝：Melody Chiu 服裝：ba&sh



場地：Studiodanz