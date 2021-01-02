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曙光必臨勉抗疫 ﻿嵐﻿﻿淚灑散Band騷﻿

2021-01-02 列印
■嵐五位成員最後一次在《紅白》獻唱。
■二階堂富美代表紅組領取勝出錦旗。
■LiSA獻唱兩首《鬼滅》Hit歌。
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　　日本NHK《紅白歌唱大賽》前晚在疫情下，首以無觀眾方式舉行，昨起解散的尊尼天團「嵐」獻唱成為Fans焦點。圖：網上圖片

　　尊尼組合「嵐」（大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤）昨起停止活動，前晚舉行直播網上騷，並為《紅白》獻唱3首歌，松本潤鼓勵疫境下的人們道：「嵐（風暴）過去後會變成非常漂亮的天空……沒有不迎來晨曦的夜晚」，眾成員在網上騷表現不捨，相葉和櫻井更激動落淚！

　　今年《紅白》最後由紅組以逾265萬票擊敗白組的138萬票獲勝，司儀二階堂富美代表領取勝利錦旗！很多網民均認為，紅組勝出關鍵是LiSA獻唱大熱動漫《鬼滅之刃》兩曲，掀起當晚另一高潮！

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