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谷馬明冧莊視帝 湯洛雯婚約催票

2021-01-02 列印
■靚湯和馬明屢傳婚訊。
■靚湯已「戴頭盔」，話明係「如果呀吓」。
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　　馬國明和女友湯洛雯認愛後屢傳婚訊，很多Fans期待兩人早日拉埋天窗，近日有指馬明已成功求婚，常與靚湯視察馬鞍山愛巢。

　　靚湯昨於社交網限時動態祝Fans新年快樂，並寫道：「既然你哋咁想，如果，我係話如果呀吓，佢今年冧莊（視帝），就結啦」，雖然靚湯已「戴頭盔」，但網民即起哄要投馬明一票，並着靚湯記得事成之後「找數」！

圖：資料及網上圖片
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