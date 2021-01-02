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霆鋒Rock爆踩兩場 祖兒跨年騷晒靚腳

2021-01-02 列印
■霆鋒祝大家新年快樂！
■祖兒獻唱快歌炒熱氣氛。
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　　謝霆鋒前晚在無線與內地網絡平台合作的跨年騷《2020最美的夜跨年晚會》獻唱《黃種人》和《感應》，霆鋒更祝福大家新年快樂、身體健康！

　　霆鋒其後為湖南衞視跨年節目獻唱《只要為你活一天》和《光輝歲月》等歌曲，Rock爆造型亦掀起高潮！容祖兒則以華禮晒靚腳歌衫，唱跳快歌《加大力度》炒熱氣氛，她的師弟妹陳偉霆及許靖韻亦先後獻唱。另外，李克勤參演江蘇衞視跨年騷，高歌《護花使者》及《大會堂演奏廳》！
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