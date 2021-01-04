Edan（呂爵安）@MIRROR同拍過《調教你男友》的靚仔小鮮肉Jeffrey（魏浚笙），最近一齊主持ViuTV遊戲節目《膠戰》，跟另外4位主持大玩低能搞笑遊戲。兩人初次合作即變老友，仲搞笑自稱是孿生兄弟，更不怕拍完節目被覺「膠」。Edan又自爆將於本月正式單飛，興奮新歌難得搵來黃偉文填詞，他更直言想搵Stephy（鄧麗欣）做MV女主角。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 服裝：D-mop(Edan)、 LOEWE(Jeffrey)



23歲Edan和22歲Jeffrey甫出現已不停聲稱他們是孖生兄弟，好鬼搞笑！Edan話有睇《調教你男友》，而初次見Jeffrey已覺得不得了，「嘩！咁靚仔，我哋MIRROR點算！？好奇妙，我哋由完全唔識去到o依家變咗親兄弟咁！」聽見Edan狂讚，唔多好意思的Jeffrey即禮上往來，但好明顯口齒不夠伶俐，讚「哥哥」Edan變得口窒窒，「又搞笑又唱歌又好聽跳舞又……。」



不擔心「膠」味更重



講到在節目玩遊戲，兩人坦言屬低分一族，Edan更自認是老鼠屎，「我嗰時喺《MIRROR Go》都係咁黑仔，以為嚟到呢度會唔同，點知都係咁，個人賽係冇問題嘅，但分組就唔掂，後期係冇人肯同我一組玩。」問到拍完節目會否擔心「膠」味更重，Edan搞笑話：「Edan笑話本身都已經好『膠』，都冇包袱嘅。」Jeffrey亦坦言唔怕破壞靚仔形象，可以令觀眾開心就夠。



新一年Jeffrey謂因大學最後一年，所以要忙於學業；而Edan就自爆將首度單飛出新歌，「我本身好鍾意啲台式情歌，所以第一首歌就想用呢個風格，自己都有份參與作曲。」不過他最開心是邀請到黃偉文填詞，「係監製Edward Chan提議，我話係咪真㗎？梗係想啦！呢個都真係一個緣份嚟嘅。」難得有好機會，Edan坦承最近忙於練歌，仲有特別練咬字，「我拍《男排女將》時，導演佢哋都有話我講對白唔夠清楚，我o依家自己睇番都有啲位聽唔到自己講乜，所以有讀報紙練習，希望錄歌時會好啲。」由於今次是情歌，問到想搵邊個「女神」做女主角，他想也不想說：「想搵Stephy啦！哈哈！不過都要睇番到時題材啱唔啱，其實《男排》煞科宴時我都有講笑問過佢，佢話『得！冇問題呀！畀得起錢就得㗎啦！』哈哈！希望到時佢畀個友情價啦！」