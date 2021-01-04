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「特務肥姜」出動搵真銀　姜濤拒同肥仔玩HeHe情

2021-01-04 列印
■姜濤與肥仔以《黑超特警組》造型出場。
■姜濤與肥仔拍住檔搵錢。
■胡鴻鈞（右）與John十足十孖生兄弟。
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　　雖然《2020年度叱咤樂壇頒獎典禮》已結束，但餘溫持續發酵，成為最年輕「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」得主的MIRROR「人氣王」姜濤，社交網Followers人數於兩日間急升過萬，目前坐擁11.5萬粉絲，「吸力」驚人。身為「疫巿奇葩」的他，前晚繼續做直播吸金，與ERROR成員梁業（肥仔）再組「特務肥姜」，更以《黑超特警組》造型行catwalk出場，當二人進行口腔測試時，肥仔突然叫姜濤湊近，又笑指：「近期興玩BL，想試吓啫！」姜濤秒速落閘：「係都唔係同你！」笑爆全場。

　　另外，《全民造星III》帶起一班學員名氣，胡鴻鈞昨日在社交網透露邀請了十強止步、有「翻版胡鴻鈞」之稱的林躍翰（John）拍跳舞片，連詩雅更留言指二人是Twins，話題十足。

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