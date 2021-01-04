  • 2021年1月4日 星期一
  • 20º
  • 55%
熱門： 行蹤平治限聚令晚市堂食12港人

日報新聞 > 娛樂

《逃恥》特備劇出街 結衣BB星野源做新手爸媽

2021-01-04 列印
■星野源由最初逃避，其後學懂與老婆肚內的BB溝通。
■《逃恥》特備劇，結衣與星野源榮升父母。
Previous Next

　　日劇《逃跑雖可恥但有用》（逃恥）在2016年底播出時大受歡迎，女主角新垣結衣更被封為「國民老婆」。觀眾等足4年，前晚TBS電視台終播出《逃恥》新年特備劇《逃恥~努力吧人類》。　　劇中結衣BB與星野源結婚3年後，終迎來首個BB，但新手父母不懂如何面對，丈夫星野源更曾經逃避；二人在疫情下迎來新生命的壓力，結衣BB更戴上口罩外出，貼近現時的情況。

　　當年《逃恥》片尾的「戀愛舞」曾成為大熱，今次特備劇中他們一起跳新版「戀愛舞」，星野更抱着BB一起跳，再引來話題，齊齊打上社交網熱搜榜，「戀愛舞」更成為世界熱搜榜冠軍。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd