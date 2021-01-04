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馮盈盈香艷出浴引fans撳鐘仔

2021-01-04 列印
■馮盈盈第一條片就出浴，好進取。
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　　馮盈盈日前開啟了個人頻道，第一條片就以出浴吸引粉絲。她在片中分享「6招小顏去水腫上鏡秘技」，除了素顏示人，又示範近年大熱的高強度間歇式訓練，她做完一輪運動已身水身汗，鏡頭一轉她已換了浴袍浸浴，僅以浴巾包裹身體，露背兼露肩，又向鏡頭吹泡泡，認真風騷。

　　盈盈在社交網發文指片段內容具資料性和有趣，不過「拍出來的效果香艷到自己都唔敢睇」，又說會定時出片，叫大家記得「撳鐘仔」接收新片通知，不少網民都大讚香艷無得輸。
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