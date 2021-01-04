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容祖兒keep fit對美食忍口

2021-01-04 列印
■祖兒拿着外賣為食得想吃一口。
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　　容祖兒日前參與跨年騷演出，身在內地的她於社交網上載以「女明星的消夜多可怕」為題的片段，分享完成總綵排後吃消夜的情況。祖兒笑指自己唱歌不是第一，叫外賣才是第一，但只是負責叫，並不是吃。

　　片中祖兒打開外賣盒逐一介紹菜式，包括蛋、蝦、炒米粉等，最搞笑是她見到擺放串燒的外賣盒時更為食得想放入口，但想想又突然放下：「等一下才吃！」為了保持弗爆身形，祖兒當然會嚴選食物，雖然桌上擺滿美食但亦只能吃白灼秋葵。
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