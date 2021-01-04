《胡桃夾子》慈善午宴移師網上舉行 何林恬兒排除萬難 疫境下傳揚藝術與愛心

2020年活在新冠肺炎疫情下，各界面對重重困難和考驗，一年一度的《胡桃夾子》聖誕芭蕾慈善午宴鑑於疫情關係，在籌委會聯合主席何林恬兒、馮余慕莊、方李麗雯的領導下排除萬難，將午宴轉為網上直播形式進行，為香港芭蕾舞團籌款，繼續傳揚芭蕾舞藝術。



新冠肺炎疫情未見平息，為減低社交接觸及傳播風險，《胡桃夾子》聖誕芭蕾慈善午宴以「TheVirtualWonderland」為主題，打破傳統模式，12年來首次移師網上舉行，籌委會聯合主席何林恬兒（Emily）、馮余慕莊（Colleen）、方李麗雯（Lillian）於12月26日假香港海洋公園萬豪酒店的宴會廳進行網上直播，當日逾360位嘉賓包括香港芭蕾舞團董事局主席何超鳳和一眾籌委會成員，在家一同參與午宴網上直播。酒店特地炮製及直送以《胡桃夾子》為主題的限定聖誕小食套餐到賓客府上，紅色禮盒設計精緻，內裏是綠色聖誕樹紙架放滿美點。



疫情反覆不停應變



面對反覆的疫情，政府收緊防疫措施，Emily、Colleen、Lillian預備了應對方案，在原定舉辦午宴日期的兩星期前迅速決定改以網上直播形式進行。「變數」是籌辦上最大的挑戰，Emily直言：「計劃先後作多次變更，由最初計劃實體，到一半實體一半網上，直至最終全以網上形式進行，變化很大。每件事情亦需作出相對的應變，感謝各方夥伴和各位賓客的理解及配合，亦感謝籌委會成員齊心協力準備午宴，讓這個年度傳統在疫情期間得以圓滿舉行。」



訂製餐點堅持環保



Colleen感謝香港芭蕾舞團的團隊和籌委會成員不眠不休地籌備是次活動，由於社交距離規定不能太多人聚集，故活動分兩日錄影，事前拍攝了部分在直播時播出，相比以前實體製作，這次團隊付出多十倍努力；Lillian亦感謝各界對香港芭蕾舞團的支持。



至於午宴小食套餐外送方面，Emily表示為免食物在外送途中郁動移位，事先已試驗運送；向來注重環保的Emily，表示不選用膠盒，採用紙盒設計。



疫情令經濟下滑，籌款活動相對艱難，是次活動獲各方支持，令她們非常感恩。午宴設有三個籌款活動，包括現場拍賣、無聲拍賣和「Make a Pledge」，部分籌得款項將直接撥供舞團的舞蹈員贊助基金、共融基金、學生票資助基金，以及資助全新網上及社區外展計劃，包括為長者而設的「銀髮芭蕾」一系列免費網上工作坊。



度過不一樣的2020年，Emily說：「聖誕在家中簡單地過，疫情令大家都很珍惜身邊家人與簡單生活。」Emily表示其女兒也參與香港芭蕾舞團的網上教學，跟着舞蹈員跳舞，「不止小朋友，我自己都有參與，因為在家也要運動伸展一下。」