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《造星》三子組PIX3L疫市登場

2021-01-05 列印
■石山街由Marstn及Yeung Tung組成。
■PIX3L成員平均只有22歲。
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　　環球唱片今年在疫市下重炮推出四組新人，包括：跳唱組合PIX3L（讀音Pixel）、組合石山街、Mike（曾比特）和Gary（趙浚承）！PIX3L成員吳啟洋（Phoebus)，葉振弘（Marco）及歐鎮灝（George）均出身自ViuTV的真人騷《全民造星II》，Phoebus更是冠軍級人馬！

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