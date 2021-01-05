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65歲「邦女郎」Tanya Roberts離世

2021-01-05 列印
■一代性感女神Tanya日前終告不治。
■Tanya曾與羅渣摩亞演出邦片。
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　　曾與羅渣摩亞合演85年邦士邦電影《鐵金剛勇戰大狂魔》及在劇集《神探俏嬌娃》演其中一位「查理天使」的Tanya Roberts，日前在洛杉磯家中暈倒送院，延至本周日不治，享年65歲。Tanya活躍影壇多年，80年代於《The Beastmaster》和《Sheena》的性感形象令影迷難忘。

圖：網上圖片

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