縱橫演藝圈70年 擅演奸妃角色 李香琴離世 享年88歲

資深藝人李香琴（琴姐）昨日因病離世，享年88歲。李香琴於2012年曾三度跌倒骨裂、行動不便要坐輪椅代步，翌年傳出患腦退化症，近年一直深居簡出，昨午1時許在醫院離世。據知琴姐離開之時，女兒蕭紫筠亦陪伴在旁，獲醫生告知母親的脈搏和瞳孔沒有反應時，傷心痛哭，因不想母親受苦，寧可讓琴姐安詳離開。



演粵劇出身的李香琴，原名李瑞琴，縱橫演藝圈70載，參演過約400齣電影、近百部電視劇及兩個舞台劇。籍貫廣東順德的琴姐來自大戶人家，身為家中長女的她受萬千寵愛。由於自少醉心粵劇，有傳她因迷上任劍輝，在50年代，年僅14、15歲的琴姐，仍就讀中二時決定輟學拜師學戲，先後追隨過男花旦小鶯鶯、譚秀珍、盧海天學藝。在粵劇時期的琴姐擅長演西宮娘娘和奸妃等角色，奸得到位贏盡戲迷歡心；曾有「二幫王」之稱，並與九位「二幫花旦」如譚倩紅、任冰兒等合稱九大姐，更被封為「一代奸妃」。



待後輩親切封「眾人嫲嫲」



其後琴姐轉戰銀幕，首部參演的電影是《黃飛鴻三戲女鏢師》；亦曾投資開戲，於1964年合資開拍電影《香城九鳳》，1974年與好拍擋譚炳文合辦歡樂影片公司開拍喜劇《大鄉里》，並首次擔任女主角。琴姐與炳哥這對黃金拍擋還孖住發行一系列唱片，推出過多首合唱歌，首首都是大家的集體回憶。琴姐於兩年後自組李氏電影公司，依然以開拍喜劇為主，亦開始由「奸角」轉型；及後在電視劇中，更多演祖母和母親的慈祥角色，由於待後輩親切友善，周潤發、劉德華、萬梓良、呂良偉、關菊英、鄭裕玲、鍾楚紅、張曼玉等都是琴姐的契仔契女，成為「眾人嫲嫲」。



三度跌倒骨折靠輪椅出入



2010年琴姐拍攝劇集《公主嫁到》時暈倒，令女兒相當擔心，便不許母親再拍長劇。2012年琴姐先後三度在家中跌倒骨折，七年來多次進出醫院接受物理治療，及用輪椅出入；2013年再傳出患上腦退化及高血壓，自此淡出娛樂圈。琴姐於2011年在台慶頒獎禮上獲頒「萬千光輝演藝人大獎」。



感情方面，琴姐18歲時與粵劇老倌蕭仲坤結婚，生下女兒蕭紫筠，惜婚姻只維持了七年，而前夫蕭仲坤於2005年病逝。一直沒有再婚的琴姐與合作無間的譚炳文緋聞傳了幾十年，但從沒得到證實，炳哥亦於去年離世。琴姐的女兒蕭紫筠侍母至孝，女婿傅蔭鎈對琴姐也非常孝順，有傳傅蔭鎈本身是醫生，在琴姐於金融海嘯損手、蝕了六成身家之際，更買下兩層數千呎的豪宅，與琴姐住樓上樓下，方便照顧。



琴姐與同父異母弟弟李樹佳原本感情好，可惜李樹佳賭性難移，琴姐代還七位數字賭債，並氣得要登報斷絕姊弟關係。