鄭裕玲播《輪流轉》悼琴姐

琴姐病逝消息傳出後，與她合作過的演員均感難過，鄭裕玲（Do姐）在電台節目《口水多過浪花》中表示很幸運有機會跟琴姐合作過幾次，她說：「我跟阿姐曾去探過她，她不太認得人，最後一次跟她講電話，不過傾偈時已經不太認得人。」Do姐最後點播歌曲《輪流轉》送給琴姐，並祝她一路好走。



與琴姐正式上契的關菊英，透過經理人公司回覆：「收到消息心情難過，真係無任何回應，多謝大家關心，希望佢嘅家人節哀。」



譚倩紅與琴姐相識數十載，更與任冰兒、朱日紅等結拜成「九大姐」，譚倩紅受訪說：「聽她契仔說早幾日琴姐已經吞唔到嘢，今日覺得唔舒服，被家人送入醫院急救，收到這個消息好難過。」