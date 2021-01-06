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Snow Man宮館涼太帶女夜蒲染疫激嬲瀧澤

2021-01-06 列印
■宮館涼太被爆出因為帶女夜蒲而染上新冠肺炎。
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　　日本尊尼事務所自疫情爆發以來，已有多名旗下偶像中招。早前新上位組合Snow Man成員宮館涼太於上月21日確診，而Snow Man上月曾首次打入《紅白歌唱大賽》，但因宮館涼太染疫，所有成員要接受隔離，令Snow Man最終要辭演《紅白》失去演出機會。到昨日宮館涼太卻被爆原來他是因帶着女伴去夜蒲而染疫！

　　據指宮館涼太被爆因帶女夜蒲而染疫之後，令到副社長瀧澤秀明十分勞氣，由於瀧澤在出任副社長之後，對旗下藝人十分嚴謹，由於宮館涼太「累街坊」令隊友不能出席《紅白》，有傳他在康復後會受到處罰，更有可能被炒魷。

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