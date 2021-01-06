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木村《教場2》彩蛋揭假眼之謎

2021-01-06 列印
■木村拓哉在《教場2》飾演的魔鬼教官令人難忘。
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　　木村拓哉擔正的新劇《教場2》前晚播出第二集結局，錄得13.2%收視，比之前一集13.5%微跌。《教場2》亦於「黃Viu煲劇平台」上架。前晚一集的片尾彩蛋揭開木村戴假眼原因，原來他與客串的北村匠海多年前一起共事，一次在雨中執勤時，北村匠海被人從後襲擊，木村追捕兇徒時，右眼被刺傷。

　　此外，日前木村率一眾「學生」現身劇集發佈會，提到在疫情下拍攝十分辛苦，對年輕演員的付出高度肯定。

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