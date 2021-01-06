  • 2021年1月6日 星期三
  • 16º
  • 63%
熱門： 大嶼山行蹤在家工作新冠肺炎馬道立

日報新聞 > 娛樂

金秀賢落實夥拍車勝元演新劇

2021-01-06 列印
■金秀賢與車勝元將合作演出新劇。
Previous Next

　　韓國男星金秀賢去年主演劇集《雖然是精神病但沒關係》後，昨日再有新劇消息，他已落實夥拍型男車勝元合演新劇《那天晚上》；該劇是改編自英國BBC電視台劇集《Criminal Justice》，將會根據韓國的情況進行翻拍。

　　《那天晚上》故事背景是一名女子被殺的案件，金秀賢飾演的平凡大學生成為了殺人嫌疑犯，車勝元就是為他辯護的三流律師，二人為該案展開鬥爭，觀眾對兩大男神合作十分期待。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd