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保錡再遭舊愛聲討 ﻿沙律﻿﻿陪男友捱罵﻿

2021-01-06 列印
■沙律前日否認自己是「第三者」。
■Carrie稱不再回應有關保錡的事。
■沙律與保錡被撞破後承認拍拖。
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　　吳保錡與「性感女神」張沛樂（沙律）戀情曝光後，男方被指從未向拍拖逾兩年的女模賴嘉賢（Carrie）講分手，遭Carrie連日貼文「聲討」！圖：網上及資料圖片

　　賴嘉賢（Carrie）前日貼文指控ERROR成員吳保錡從未向她說過分手，保錡稱與Carrie久未聯絡，張沛樂（沙律）亦否認自己是「第三者」。

　　Carrie昨日再度出擊，指有人在拍拖期間仍招惹異性經常「偷食」，更聲稱有涉事者的短訊對話截圖做「證據」，隨即惹來網民議論紛紛。有網民痛罵保錡外，沙律的社交網亦有網民留言鬧爆。

　　Carrie昨日再於限時動態貼文，稱自己不需要同情，並說願與保錡公開對話訊息記錄對質；而沙律和保錡在截稿前，未有回應Carrie的言論。

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