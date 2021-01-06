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姜濤透露中風父親情況好轉

2021-01-06 列印
■姜濤透露父親逐漸康復。
■姜爸日前中風入院。
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　　姜濤日前透露其父中風留院，疫情下只能於門口一米外探望。姜濤前晚留言透露姜爸情況好轉，「謝謝大家最近的關心，爸爸的身體已經逐漸恢復中了，希望大家都能好好保重身體。」粉絲紛祝姜爸早日康復，並叮囑姜濤亦要注意健康，百忙中亦要爭取時間休息！圖：網上圖片

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