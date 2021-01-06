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周杰倫香港個唱再延期

2021-01-06 列印
■周杰倫的世巡香港站將於8月舉行。資料圖片
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　　周杰倫的《嘉年華世界巡迴演唱會》，原定前年在香港迪士尼戶外場地舉行，但因社會運動及疫情一再延期，去年宣佈改於今年4月在中環海濱活動空間舉行。主辦單位發言人昨日宣佈，因應本港疫情，要延至8月舉行6場。

　　另外，前日傳出在美國暈倒入院「離世」的「邦女郎」Tanya Roberts，其經理人昨澄清她的死訊屬誤會，Tanya仍在醫院搶救中。

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