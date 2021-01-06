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秘戀23歲職棒健將 29歲板野友美閃嫁

2021-01-06 列印
■板野曾是AKB大受歡迎的「神七」之一！
■板野和老公高橋向Fans報喜！
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　　現年29歲的AKB48第一代主將板野友美，昨日突然宣佈與秘密拍拖的職業棒球隊23歲投手高橋奎二註冊結婚！證婚人一欄更是由AKB老闆秋元康簽署！

　　板野其後在視頻自爆，她和老公是在前年春季經朋友介紹而認識，前年6月開始拍拖。據悉，由於當地疫情關係，他們暫未安排婚宴事宜。高橋投球球速達155km，被譽為是職棒界明日之星，板野曾是AKB「神七」之列，多位前隊友先後在社交網送上祝福！

圖：網上圖片

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