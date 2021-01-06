﻿全身脹爆 佗巨肚湊仔出街 40歲樂基兒 疑似懷孕5個月

抗疫期間Stay home居多，所以過去一年不少夫婦「搞出人命」，圈中頻頻傳出喜訊，繼上月胡杏兒、沈卓盈、余香凝等公布有喜後，現年40歲的樂基兒（Gaile）似乎跟老公Ian Chu也秘密「造人」成功！《頭條日報》記者上周六（2日）發現，Gaile一家三口約朋友到淺水灣行街，推住BB車的她一身Casual Look襯平底鞋，離遠所見，Gaile的上圍升Cup，腹部明顯隆起，將條「闊牛」撐到行，大髀極厚肉，估計佗B約5個月。



採訪：張詠森



2017年，樂基兒再婚下嫁從事有機食品生意的Ian Chu，並於前年4月誕下兒子Hunter。升呢人母後，Gaile不時在社交網分享囝囝萌照，好似去年6月中就晒出母子泳裝照，而8月在遊艇慶祝踏入四字頭時，她還上載Fit爆一件頭泳衣Look，惜後來Gaile都甚少出Po，最後更新已是11月初的Staycation出浴照，以及與囝囝的聖誕樹前合照，不過張張相均刻意遮肚。直至上周六下午3時許，Gaile與老公、囝囝現身淺水灣THE PULSE商場，同行仲有工人姐姐和一班朋友仔。



囝囝冇罩好大膽



記者發現Gaile一家時，兩母子剛食完雪糕準備離開，「好大個肚」的Gaile自己戴番口罩，再推住坐在車仔上的Hunter，緩緩步行到客戶服務中心蓋車飛。沿途有不少陌生人路過，但正值疫症高峰期，囝囝居然「無罩」眼耳口鼻全外露，認真危險！其後眾人上前會合Gaile，並企喺側邊繼續吹水，當Gaile一轉身面向鏡頭，身穿T-shirt、牛仔褲的她，雖有深色外套遮身，但仍無法掩蓋「激凸」的巨肚與肥躉，連本來鬆身的闊褲也看似就快逼爆，目測至少懷孕5個月！而孭住大大個Gucci腰包的Ian，除了應酬老友、講電話外，間中都有幫手抱吓 Hunter；未幾，一家三口便登上七人車直駛回家。