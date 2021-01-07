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Juno旗下三年 ﻿謝安琪﻿﻿約滿即走﻿

2021-01-07 列印
■謝安琪離巢後未有新動向。
■謝安琪感謝歌迷支持。
■謝安琪前年在舉行紅館個唱中，播出的她與Juno演出的血腥片段。
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　　三年前簽約麥浚龍（Juno）旗下公司，其後主要是和Juno合作的謝安琪（Kay），昨日承認已約滿離巢。圖：資料圖片

　　謝安琪（Kay）簽約麥浚龍（Juno）公司三年，近期屢傳兩人有分歧，Kay更表明和對方只在工作上有話題。

　　Kay昨日分享鞠躬照片，並撰長文感謝歌迷多年支持，其後向傳媒承認已和Juno的公司完約，至於是否因不和而提早解約？工作人員表示雙方是合約到期，圓滿完成合約，但不多談論其他傳聞，Kay暫未有新動向，似未有新東家仍決心離巢。

　　Juno昨承認與Kay已完約，亦不回應其他傳言，他日前在網上發文稱「還是與專業頂尖的合作好」似意有所指，他更宣佈將有新拍檔，未有提及有否挽留Kay。

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