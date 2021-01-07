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龔嘉欣奉旨搗亂辦公室張振朗《堅離地》除褲

2021-01-07 列印
■龔嘉欣和丁子朗亦玩得很開心。
■張振朗有兩美為伴認真有艷福。
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　　龔嘉欣、張振朗、劉佩玥和丁子朗等，昨日齊出席新劇《堅離地愛堅離地》宣傳活動，齊齊玩遊戲造勢。嘉欣預告和振朗會有一場飲醉酒戲，兩人要在辦公室搗亂，監製更讓他們盡情破壞錄影廠！

　　嘉欣更大爆張振朗會除褲，張振朗則笑言每部劇都要除衫除褲！嘉欣日前在劇中的爆喊戲被讚，她說是在3年前拍攝，當時休息時間不多，眼睛乾到痛，拍喊戲有點壓力，播出後網民瘋狂截圖，張振朗亦讚她演得很好！

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