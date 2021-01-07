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米倉涼子拍拖開完P齊返香閨

2021-01-07 列印
■戴上口罩的Gonzalo準備登車。
■日劇天后米倉涼子現年45歲。
■米倉離場時包到密。
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　　日本新冠疫情反覆近日再告急，日劇天后米倉涼子昨日被傳媒踢爆，她和舞蹈家男友Gonzalo Cuello在上月約同其他朋友在男方的舞蹈教室開派對，兩人前後腳離場，並同車前往女方香閨。圖：網上圖片

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