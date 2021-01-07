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GOT7解散傳言滿天飛

2021-01-07 列印
■GOT7將於本月底約滿JYP娛樂。 網上圖片
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　　韓國人氣男團GOT7出道七年，近期傳出面臨解散危機，據悉眾成員的合約於本月底到期，上月傳出珍榮滿約JYP娛樂後轉投BH娛樂，昨日則傳出金有謙已落實不續約兼跳槽。JYP娛樂方面昨發聲明，稱與有謙正討論續約等事宜。

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