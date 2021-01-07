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愛女蕭紫筠： 琴姐走得好安詳

2021-01-07 列印
■蕭紫筠昨外出午膳。
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　　資深藝人李香琴日前辭世，享年88歲。她的女兒蕭紫筠昨與丈夫外出午膳，她透露將於明日領回母親遺體並將發表弔文，喪禮則由專業人員處理。問到心情如何時，蕭語重心長地向記者道：「後生仔，至親走，心情當然唔好……琴姐走得好安詳，多謝大家關心。」

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