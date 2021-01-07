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網民熱捧 叱咤男金心情好 許廷鏗一支公 笑住掃禮物

2021-01-07 列印
除罩吸精 ■買了一部香薰噴霧機，梗要配番支精油一Set送畀人，於是Alfred又除罩逐支聞。
突擊訪問 ■Alfred買買吓禮物撞到港台DJ李志剛，還在無預警下被對方即場訪問，睇吓熱辣男金幾開心！
網民熱捧 叱咤男金心情好 許廷鏗一支公 笑住掃禮物
粉絲集郵 ■戴住口罩的Alfred仍被途人認出，他更Nice爆跟女粉絲合照。
撞完又撞 ■回LOG-ON拎貨的Alfred又巧遇陸永，兩人停在路中心傾咗陣。
精挑細選 ■一向鍾意用文字抒發感情的Alfred買了幾張卡，估計想藉此寫「千字文」多謝朋友。
買夠畀錢 ■最終Alfred揀了香薰套裝、Pictionary Air和自動旋轉串燒機便去排隊畀錢。
最佳評判 ■Alfred在《造星III》用心而專業的評語，獲網民一致激讚兼封「最佳評判」。
老友感動 ■出道11年的Alfred今年終獲頒「叱咤樂壇男歌手金獎」，圈中好友欣宜喺台下眼濕濕拍低老友奪獎一刻。
網民熱捧 叱咤男金心情好 許廷鏗一支公 笑住掃禮物
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        ViuTV選秀真人騷《全民造星III》掀起全城熱話，不單止參賽者獲得關注，還帶挈導師與評判人氣急升，當中30強評判許廷鏗（Alfred）更獲網民封為「最佳評判」，甚至獲推舉做《造星IV》導師。之後Alfred更挾住這股氣勢，首次榮膺「叱咤樂壇男歌手金獎」，紅到被「土耳其護旗手」Hack IG。日前Alfred單拖到又一城「行大運」，短短3小時Hea遊3間鋪，其間巧遇港台DJ李志剛，還被市民「野生捕獲」。採訪：譚壹致

        許廷鏗的IG前晚遭黑客入侵，換上「大波妹」頭像及貼上土耳其國旗照，EQ甚高的Alfred抵死Hashtag「點解要揀一張咁冇taste嘅相做profile」，引來一班網民爆笑兼幫拖，幸昨晨成功奪回帳戶，被Hack一事因禍得福，其IG仲一夜激增1000 Follower！唔只深得網民歡心，Alfred圈中人緣也甚廣。

笑笑口受訪

  日前下午4時許，Alfred去咗又一城行街，他先去LOG-ON兜咗個圈冇嘢啱就去另一間舖買卡，買完又再折返LOG-ON揀禮物。其間，Alfred睇中一部398元的香薰噴霧機，他彎腰攞起部機左望右望，又拉低口罩、逐支精油拎嚟聞，一支精油約150元，最終扑槌叫職員拎了一Set。睇睇吓嘢巧遇李志剛，對方仲無啦啦拎出一支咪，遞向Alfred進行即興採訪，他即時邊講邊笑到瞇晒眼，搞到路過的途人都紛紛回頭望一望。

係咁撞到人

  傾了幾句後兩人就分開，Alfred繼續掃了一盒特價210元的Pictionary Air和一部369元的直立自動旋轉串燒機，盛惠約1,000大元。不過畀完錢後並冇即刻取貨，直接殺去樓下I.T買衫，途中仲被一對情侶「野生捕獲」，親民的Alfred當然來者不拒，秒速答允與女粉絲合照。當回去拎戰利品時，Alfred又在鋪頭門外撞到陸永，兩人於路中央停低吹了幾句，臨Say Goodbye前還互相捏一捏手臂。之後，「好多時間」的Alfred在商場內漫無目的地遊蕩至晚上7點，才抽住3大袋戰利品行到商場外搭車走。
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