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IG被Hack

2021-01-07 列印
IG被Hack
IG被Hack
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  Alfred的IG前晚遭黑客入侵，並被換上「大波妹」頭像兼貼上土耳其國旗照，幸最終成功奪回帳戶，他「喊」住表示：「我唔要做大波鏗。」認真爆笑！
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