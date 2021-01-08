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Selena炮轟社交平台縱容仇恨言論

2021-01-08 列印
■Selena斥各社交平台高層不刪除發放仇恨言論的帳戶。
■基斯對國會山莊衝突事件感憤怒。
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　　美國國會昨爆發造成人命傷亡的流血衝突，事緣美國總統特朗普的支持者衝擊國會山莊，拒絕承認國會確認民主黨拜登和賀錦麗當選美國總統及副總統。在美國大選期間曾批評社交網絡平台CEO的歌手Selena Gomez昨再批評YouTube、facebook、Instagram及twitter等高層，炮轟他們未有刪除發放仇恨言論的帳戶，她又點名批評社交平台的高層令美國人失望，並希望他們盡快修補。

　　「美國隊長」基斯伊雲斯、「變形俠醫」麥克路化奴、「波叔」沙查巴朗高漢、莎朗史東等都表達憤怒及羞恥，並斥特朗普煽動衝突，要求刪除特朗普的社交帳戶。而「美國隊長」基斯亦留言指︰「如果他們（特朗普支持者）不是白人，今天會演變成怎樣的大屠殺？」

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