傳Kanye搭上同志網紅 Kim心淡要離婚

真人騷女星Kim Kardashian前日再被傳與饒舌天王丈夫Kanye West婚變，準備結束六年婚姻，Kim已除下婚戒及找律師幫忙打離婚官司，有指Kim不滿Kanye患有躁鬱症不求醫，又不照顧四名子女。上月開始已盛傳他們分居，一家人亦無一齊過聖誕和新年。



昨日Tik Tok紅人Ava Louise踢爆Kanye搭上同志YouTuber Jeffree Star才導致與Kim婚變，但無實質證據。不時以女性裝扮示人的Jeffree沒有否認緋聞，更留言表示：「我準備好出席主日崇拜。」其後再上載一張身在懷俄明州的雪花照片，令緋聞更似層層，因Kanye每周都在懷俄明州的牧場舉行主日崇拜，Kim和Kanye的財產被指高達22億美元（約170.5億港元）。



