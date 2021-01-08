「翻版Edison」視狄維莊遜為目標 ﻿Jeffrey﻿﻿操大隻練武做打仔﻿

憑ViuTV真人騷《調教你男友》獲觀眾認識的22歲小鮮肉Jeffrey（魏浚笙），IG Follower由3萬升到7.5萬，更帶挈他接下不少廣告及活動Job，酬勞上升，但呢位「廿四孝男友」靦腆表示銀碼唔太清楚，錢銀全交女友看管。被網民封為「翻版陳冠希」的他又開口恨入歌壇及拍戲，嘗試多方位發展。撰文：黎寶倫 攝影：李維隆 服裝：@diesel 場地：partyland 鳴謝：Barry工作室



由模特兒界轉戰幕前的Jeffrey近日再為ViuTV遊戲節目《膠戰》擔任主持，更不介意男神形象崩壞，於節目中用腳拗手瓜、夾襪、畫花面等，「我唔係好Care，因為唔想影響拍攝進度，所以豁出去玩。」曾演出電影《大師兄》的他對唱歌及演戲感興趣，仲恨拍大隻佬打鬥戲，由190磅大肥仔減到變型男的他自問捱得，「我自覺幾打得，打泰拳都幾有天份，中二、三嗰時學咗半年，之後要讀書就冇玩到，但我好鍾意郁嚟郁去。（騷肌？）而家未準備好，但我唔怕辛苦，以前減肥一個禮拜都做5、6日Gym。」並謂以偶像巨石狄維莊遜（Dwayne Johnson）為目標，練好武術做打仔。



讀埋書先入行



Jeffrey好鍾意唱K但就謙稱唱功一般，仲搞笑自爆中一、二熱衷參與校內歌唱比賽的瘀事，「記得係唱周柏豪嘅《夠鐘》，臨唱歌前仲食咗Wasabi，跟住唱到走晒音，班同學笑到瞓晒地。（留陰影？）之後我再參加，冇食Wasabi都係走走哋音，發現本身係有問題，又唔算五音不全，只係高音開唔到聲，不過唱得K多而家進步咗。」可獲娛樂公司招手？就讀香港公開大學Last一年的他大賣關子：「少少，但家人好Concern我學業，一定要讀埋書先。」訪問當日，Jeffrey亦即場接受唱歌、演技大考驗，結果證實他絕非得個殼，欲知詳情請留意《頭條娛樂》facebook專頁。



