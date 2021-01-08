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《男兒當入樽》拍新版動畫電影

2021-01-08 列印
■《男兒當入樽》於93年推出電視動畫。
■古天樂（左一）等有份演94年《男兒當入樽》。
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　　漫畫家井上雄彥作品、90年代熱血動漫《男兒當入樽》（Slam Dunk）多年來風靡眾多動漫迷和籃球迷，單行本售出多達1.2億本，激發無數人投入籃球運動，主角櫻木花道及流川楓更是家喻戶曉。

　　井上雄彥昨日在社交網宣佈，《入樽》將製作全新動畫電影，電影官網亦告成立，大批Fans隨即瘋傳好消息兼大表期待！查實《入樽》影響深遠，94年港片《男兒當入樽》亦是以打籃球為題材，同樣有肥教練角色。

圖：網上圖片

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