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97年《沙灘小子》上架勾起集體回憶

2021-01-08 列印
■反町、竹野和廣末合演《沙灘小子》。
■《同一屋簷下》是經典催淚日劇。
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　　多部90年代大受歡迎的經典日劇陸續在「黃Viu煲劇平台」上架，勢勾起不少觀眾的集體回憶！當中包括97年播出、由兩大男神反町隆史、竹野內豐及青春無敵的廣末涼子主演的《沙灘小子》。94年大受歡迎的《同一屋簷下》就由江口洋介、福山雅治和酒井法子等主演，溫情催淚令劇迷難忘。另外，淺野溫子主演的經典醜男追女神名作《101次求婚》亦將登陸「黃Viu」。

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